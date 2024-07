Al asegurar que la calificación de la elección presidencial no está en riesgo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, criticó que un juez de amparo haya dado una orden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que está fuera de la Constitución.

Lo anterior, ante la orden del juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza López, quien ordenó al Tribunal Electoral (TEPJF) que proponga a dos magistrados electorales a fin de que puedan ocupar las vacantes en la Sala Superior. No obstante, acordaron los magistrados no dar trámite y denunciar penalmente al juez, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

"Es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hacen, sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La Constitución claramente especifica que en el caso electoral, el máximo organismo es el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales? Es decir, un juez que actúa políticamente", comentó Claudia Sheinbaum.

Tras un evento con jóvenes, Sheinbaum explicó que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe definir a los lugares faltantes en la Sala Superior del TEPJF, pero que ante la resolución del juez valdría la pena una investigación periodística sobre su desempeño y dÓnde trabaja.

"Por eso es importante la reforma judicial y lo que se está discutiendo ahora en el parlamento abierto. Y la propuesta que se dio no tendría por qué un juez, un par de jueces, opinar sobre el tema electoral", destacó.

Sobre que si no hay riesgo de la calificación de la elección por parte del Tribunal Electoral, ya que falta un magistrado por definirse, Sheinbaum respondió: "No, no hay riesgo, no hay riesgo".

"El pueblo de México fue muy claro, y además no hay ninguna impugnación. Pero el Tribunal va a decidir sobre presidencia de la República, Senado, diputados. No, no creo que haya retraso, porque repito, en el 2018 fue hasta agosto. Lo que es trascendente es que la Sala Superior, en algunos casos por unanimidad y en otros casos por mayoría, pues se determina que no tiene nada que hacer este juez administrativo", dijo.

Morena respalda decisión de Gobernación de juicio político contra juez

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, respaldó la decisión de la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, de solicitar juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López por lo que considera una clara violación constitucional.

"Se les olvida que están para garantizar la ley y la justicia, no para servir a los intereses de unos cuantos", dijo Delgado en redes sociales.

El dirigente morenista criticó la actuación de jueces que, según él, favorecen intereses de la derecha y exceden sus competencias

"Las y los jueces al servicio de la derecha siguen actuando de manera facciosa, incluso excediendo sus competencias", afirmó Delgado. "¿Cómo es posible que un juez de distrito le 'ordene' al Tribunal Electoral nombrar a 2 magistrados en menos de 24 hrs? En verdad que su desvergüenza no tiene límite", escribió.





**Con información de Leonor Reyes.

