Al referirse a la jornada de violencia que vivió el pasado viernes su estado natal Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no pasó a mayores”, y reprochó la cobertura que medios de comunicación hicieron a este evento porque “se enteraron hasta en El Vaticano”.

“‘Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco’. Así ‘violencia’. Lo de Villahermosa: ¡No, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 26 de diciembre en Palacio Nacional.

Lee también: Muere Armando Guadiana, empresario y senador de Morena

Violencia en Tabasco

El pasado viernes, Tabasco vivió una jornada de violencia, en donde se contabilizaron dos muertos en penales estatales, la quema de autos y una balacera en un fraccionamiento exclusivo de Villahermosa.

Este domingo, en un mensaje de cuatro minutos difundido en sus redes sociales, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que fue totalmente falso que se hayan presentado balaceras en el mercado público José María Pino Suárez y el centro de la ciudad la tarde de este sábado, afirmando que desde el pasado viernes, cuando se presentó el primer incidente en el fraccionamiento Club Campestre, se tuvo una reacción institucional inmediata en coordinación con todas las autoridades.

"Me dirijo a ustedes ante los incidentes que han causado temor e incertidumbre entre la población. Mismos que fueron provocados por generadores de violencia. Además de la desinformación y rumores que han sido difundidos por diferentes medios. Ante esta situación les informo que continuamos trabajando de manera coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales. A fin de garantizar su seguridad y protección. Nuestra prioridad es y seguirá siendo velar por la tranquilidad de las familias tabasqueñas y su patrimonio", indicó el mandatario estatal.

En su mensaje navideño, Merino Campos aclaró que la tarde-noche de este sábado “personas sin escrúpulos” provocaron zozobra entre la población difundiendo videos y audios editados, afirmando que no existió en ningún momento situación que pusiera en riesgo la integridad de las familias y las personas que se encontraban en las inmediaciones o los alrededores del mercado José María Pino Suárez y el centro de Villahermosa.

"No permitiremos que la delincuencia y la desinformación nos arrebaten la tranquilidad y la esperanza de lo que juntos hemos construido con tanto esfuerzo”, expresó.

Lee también: AMLO inaugura Mexicana de Aviación desde Palacio Nacional