Ante supuestas versiones en redes sociales de un divorcio al final de se sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se vaya a separar de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de mayo en Palacio Nacional, López Obrador repitió que al terminar su gobierno se retirará de la vida pública en Palenque, mientras que Gutiérrez Müller seguirá trabajando como investigadora.

“Fíjense, no sé si sea cierto, pero salió un tuiter; es falso. ¡Ah, no, no, no, ya! Es falso. Que ya me voy a divorciar de Beatriz, no, no. Vamos a seguir juntos”, expresó López Obrador.

“Ella va a continuar con su trabajo, eso sí, ella es maestra, es investigadora y va a seguir. Y yo voy también a lo que me corresponde. Y entre los dos, a cuidar a Jesús (su hijo menor) que acaba de cumplir 17 años”, señaló.

