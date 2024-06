AMLO rechaza endurecimiento de políticas migratorias, tras desalojo de migrantes en plaza Giordano Bruno “Nosotros no desaparecemos, no violamos derechos humanos, nosotros no torturamos, nosotros no reprimimos, no ordenamos masacres”, dijo López Obrador

Elementos del INM y GN arribaron a la plaza Giordano Bruno, para desalojar el campamento migrante. Foto: Germán Espinosa / EL UNIVERSAL