Campeche, Campeche.-El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó los más de 50 amparos que enfrentó el Tren Maya durante los cinco años de su construcción y acusó que estos fueron hecho por “la polítiquería”.

En conferencia de prensa, previo a inaugurar el primer tramo del proyecto ferroviario, el mandatario federal acusó que esos amparos fueron hechos por “abogados seudo defensores” del medio ambiente que buscaban parar la obra.

“Imaginen una obra de mil 552 kilómetros. No sé, pero es como ir de Campeche posiblemente a Mazatlán, sin sumar que haya 800 kilómetros de vida pública electrificada, y no tener problema en la construcción, o problemas menores básicamente por la politiquería, pero no por la gente sino abogados seudodefensores de medio ambiente que querían pararnos, que no se hiciera la obra.

Lee también Costos del pasaje del Tren Maya estarán por debajo del autobús: AMLO

"Pero como hay el apoyo, el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar”, dijo.

🚄 Así luce el convoy del Tren Maya que este viernes abordará el presidente Andrés Manuel López Obrador para inaugurar el tramo Campeche-Cancún.



📹 #VIDEO: @pedrovillaycana | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/SG8dGwIjnE — El Universal (@El_Universal_Mx) December 15, 2023





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot