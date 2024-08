El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a que entre en razón y sea congruente sobre que dijo “antes y ahora” en torno a la sobrerrepresentación en el Congreso.

“No voy a estar aquí aclara y aclara, sobre qué dijo antes y que dice ahora, pero vamos a hacerlo, para ver si así entra en razón, eso se llama congruencia. Uno no puede decir una cosa en un tiempo y decir otra sí no ha cambiado la Constitución, si no se ha modificado la ley, si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones”.

“¿Por qué ahora se quiere violar la constitución, las leyes y modificar los procedimientos?, ¿nada más por el enojo?, ¿por no coincidir con nosotros?, ¿qué clase de demócrata es?, ¿somos demócratas cuando nos conviene?, no”, señaló por segundo día consecutivo vez en contra de Córdova.

El Mandatario instruyó a que se difundirá un video de 2021 donde Córdova, entonces consejero presidente del INE, y el consejero electoral Ciro Murayama, señalaban que el criterio de sobrerrepresentación se define conforme a lo que establece la Constitución, es decir por partido.

El presidente López Obrador también arremetió en contra del exconsejero presidente del entonces IFE, Leonardo Valdés, orador en la marcha del próximo domingo convocada por el Frente Cívico en contra de la supuesta sobrerrepresentación de Morena.

“¿Qué autoridad moral tienen?”, recordó el Presidente al señalar que Valdés ya era consejero presidente del IFE cuando Enrique Peña Nieto (PRI) fue Presidente de la República.

“No se había calificado la elección y ya estaba recomendando que aceptáramos a derrota, porque presentamos recursos por sus excesivos recursos en las campaña de Peña que terminó demostrándose porque se descubrió que Odebrecht le había entregado dinero al PRI en la campaña de Peña”.

López Obrador reclamó que en la elección de 2012 el IFE resolvió que la colación por la cual compitió (PRD-PT-MC) había rebasado los topes de campaña.

“¿Qué autoridad moral tienen?, eran cuando repartían los monederos electrónicos para comprar los votos, millones a raudales, ésta probado está en la declaración del exdirector de Pemex –Emilio Lozoya- en la Fiscalía y ahora el orador el domingo, no pues van mejorando, puras finísimas personas”.

































