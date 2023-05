La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó no implementar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la presentación de una lista de precandidatos del “bloque conservador” en su conferencia matutina, entre otras declaraciones referentes a la elección federal de 2024.

El PAN denunció al titular del Ejecutivo por actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada, violación al principio de neutralidad, imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, por sus expresiones en la conferencia matutina del 15 de mayo.

Sin embargo, el proyecto planteó negar la tutela preventiva, que consiste en exhortar al Presidente de la República a que se abstenga de usar recursos públicos para hacer manifestaciones político-electorales, al señalar que no se pronunció sobre el proceso electoral en curso.

La decisión fue avalada con los votos de la consejera Rita Bell López y Jorge Montaño, con el voto en contra de Claudia Zavala, quien preside la comisión.

No obstante, se hace un pronunciamiento al Presidente de la República para que en todo momento ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad, para no afectar la equidad de la contienda.

En contra de la propuesta, la consejera Claudia Zavala sostuvo que las responsabilidades y principios de los servidores públicos deben estar presentes en todo momento, no solamente durante un proceso electoral.

“No es en un momento sí; si está próximo, no. Se agudiza el daño que puede causar esta intromisión cuando hay más proximidad a un proceso electoral, pero es de manera permanente la exigencia del principio de neutralidad, imparcialidad, pero con mayor razón el servidor público que tiene mayor nivel en este país”, subrayó.

“Me parece que eso sí está prohibido para los servidores públicos de manera permanente, pero ha sido un criterio que sostiene la mayoría de esta Comisión que la mirada es respecto a la temporalidad, con miras al proceso electoral 2024”, expuso.

Apuntó que las medidas cautelares tienen la finalidad de evitar un daño frente a una posible conducta ilícita, porque de manera preliminar, el servidor público está calificando a posibles aspirantes a la presidencia.

“El deber, reitero, es permanente. No es sólo para el proceso electoral. La urgencia tiene más peso mientras más próximo está el proceso electoral, pero también fuera de este”, enfatizó.

Puntualizó que en la conferencia matutina, el presidente también se refirió a posibles candidatos presidenciales como canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal. Y después mencionó a otros aspirantes del “bloque conservador”.

La consejera Rita Bell López dijo que si bien coincide con algunos planteamientos de Claudia Zavala, señaló que no pueden conceder las medidas porque la denuncia fue interpuesta por uso indebido de recursos públicos, lo cual es un análisis de fondo que corresponde al Tribunal Electoral.

En cuanto a la temporalidad, recordó que de acuerdo con criterios de la Sala Superior, no pueden otorgarse la medidas porque no hace alusión a la elección local en curso, y todavía no inicia el proceso electoral federal 2024.

Sin embargo, respaldó su pronunciamiento incluido en el proyecto, a fin de que el titular del Ejecutivo se conduzca con apego a la ley.

Por su parte, el consejero Jorge Montaño consideró que Gabriel Quadri tuvo que haber presentado la denuncia al ser la persona afectada.

El fondo del asunto para determinar si el presidente López Obrador violó la ley electoral, será analizado y discutido por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

