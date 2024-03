Al asegurar que “en Tamaulipas se está avanzando” en seguridad con el mandatario estatal Américo Villarreal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está formado con la “ley del talión”.

En su conferencia mañanera de este jueves 7 de marzo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, López Obrador mencionó que no se puede garantizar la paz y la seguridad cuando “no se atiende al pueblo porque la paz es fruto de la justicia”.

“Por eso aquí nuestros vecinos se ríen cuando digo ‘abrazos, no balazos’, porque ellos no entienden esto. Son dos concepciones distintas, yo sostengo que el ser humano no nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y que si cambiamos esas circunstancias, podemos enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia”, dijo.

Agregó que no se puede enfrentar “el mal con el mal”: “Nuestros vecinos, no todos, estoy hablando del gobernante de Texas para ser preciso. Él está formado, su concepción tiene que ver con la ‘ley del talión’, el diente por diente, ojo por ojo”.

“Nosotros pensamos que si aplicamos eso, mínimo nos quedaríamos todos chimuelos o tuertos, y eso no resuelve el problema”, mencionó al acusar que en su gobierno sí hay una separación entre autoridades y delincuencia.

“¿Qué es lo que sucede hoy en Tamaulipas? Este señor (Américo Villarreal) no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, con nadie, es autoridad”, expresó.

