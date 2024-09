El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es probable que el enfrentamiento de ayer en Sinaloa, donde lamentablemente un sargento perdió la vida, este relacionado con la disputa entre cárteles por el secuestro y traslado a Estados Unidos del capo Ismael “El Mayo” Zambada.

“Es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió que no era conveniente la violencia o algo por el estilo, entonces no queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa y de México no merece la violencia”.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que ayer se registró un enfrentamiento “espero que sea transitorio”, donde lamentablemente hirieron a dos militares que iban a proteger a inocentes.

“Lamentablemente falleció un sargento en el cumplimiento de su deber, le mandamos a su familia nuestra condolencias; y hay un herido. Se detuvieron a personas de la delincuencia, a uno en especial, y mucho armamento”.

El presidente López Obrador envió un mensaje a los habitantes de Culiacán, Sinaloa, en el sentido de que su gobierno está actuando y hay elementos para garantizar la paz en la zona.

“Hasta ahora afortunadamente las cosas se están tranquilizando, de todas maneras vamos a seguir cuidando y no es ir a reprimir, es garantizar la protección de la gente, de los ciudadanos y evitar que se enfrenten las bandas.

-¿Se están enfrentando?

-“Si”, respondió el Mandatario.

-¿Se está fraccionando el Cartel de Sinaloa?, se le insistió.

-“No quiero adelantar nada, es un enfrentamiento, espero que sea transitorio, que ya fue lo que sucedió ayer en la madrugada y ya parece que regresó la calma y pedirles a todos que actúen de manera responsable”.

Dijo que en la entidad hay elementos de la Guardia nacional de las Fuerzas Armadas para proteger a los ciudadanos y garantizar la paz.





"Decirles a los ciudadanos de Sinaloa y de Culiacán que se está pendiente y se está actuando y hay elementos suficientes para garantizar la paz", comenta AMLO tras el enfrentamiento de grupos armados en la capital del estado. pic.twitter.com/mIDDXdMdby — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2024

























