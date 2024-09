El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los casi seis años de su administración “no hemos tenido casos graves de corrupción” dentro del gobierno federal, y que en el escándalo de corrupción de Segalmex se ha logrado recuperar una cantidad considerable de dinero y hay funcionarios detenidos.

En su conferencia mañanera de este martes 3 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador informó que en lo que va su gobierno se han sancionado a 15 mil 461 servidores públicos, de los cuales se han destituido a 726 e inhabilitado a 5 mi 861.

Mostrando un informe de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Presidente detalló que se han sancionado de manera económica a 622 y suspendido a 3 mil 978 funcionarios públicos.

“Hemos combatido la corrupción, consideramos que nos hemos ahorrado por combatir la corrupción 2 billones de pesos. Se ha ido limpiando el gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.

“No hemos tenido casos graves de corrupción como sucedía en gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país, ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción.

“Uno que ya se está atendiendo que fue el de Segalmex, se logró recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerables y hay detenidos por este caso, porque no solo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido la impunidad que van de la mano siempre”, dijo.

