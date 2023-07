El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció y destacó el comportamiento ejemplar de las “corcholatas presidenciales” porque no hubo politiquería y se privilegió la unidad el sábado pasado en la celebración del quinto aniversario de su triunfo electoral en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Quiero agradecer mucho el comportamiento de quienes aspiran a sustituirme en el liderazgo de la transformación. Antier estuvieron en el Zócalo y un comportamiento ejemplar, no hubo politiquería, porque estamos unidos, porque queremos que continúe la transformación del país y la gente eso es lo que quiere, que no haya rupturas, que no haya fracturas”.

Corcholatas se reúnen para escuchar juntos al Presidente

El pasado sábado, abajo del templete, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal (Morena), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Manuel Velasco (PVEM), escucharon al Mandatario.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador criticó el trabajo de “los opositores de la oligarquía”, pues eso –dijo- les afecta mucho, porque están deshaciendo a los partidos políticos.

“El PRI se fundó en 1929 y el PAN en 1939, es la historia reciente y desaparecen y ahora el líder es un gerente”.

Acusó que eso es un error provocado por la falta de experiencia del empresario Claudio X González, quien no tiene experiencia en el oficio de la política.

“La política es un oficio… que va a saber Claudio de eso. Imagínense poner en manos de un gerente que además, con todo respeto a los gerentes, porque sí fuese bueno no hubiese perdido tanto, lleva no sé cuantas elecciones perdidas, si trabajara en una empresa ya lo hubiesen corrido por los resultados, no lo contrata ni en Chedraui, Soriana ni en Walmart”.

Con información de Eduardo Dina