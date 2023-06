El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que en su encuentro de este martes con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se abra una nueva etapa donde las autoridades electorales no reciban línea del Ejecutivo ni estén al servicio de la oligarquía.

“Es para que actúen con absoluta independencia, nosotros no nos atrevemos a recomendarles nada.

Antes el que estaba (Lorenzo Córdova) recibía línea de Los Pinos, le dieron su registro al Bronco y no había conseguido las firmas fue una instrucción, línea, esto también para los jóvenes, no hace y ojalá no vuelva a suceder”.

En conferencia, el Mandatario dijo qué hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva etapa.

“Hace falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres como integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías; no gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido de que INE, o antes el IFE estaban al servicio del gobierno o de los potentados”.

