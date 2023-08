El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay presupuesto suficiente y no hay límite para todo lo que se necesite en el tema de los desaparecidos, pero, sin generalizar, acusó que “hay quienes abusan de esta situación” que calificó de triste y lastimosa.

EL UNIVERSAL informa este martes que grupos de buscadoras de desaparecidos acusan que están desamparadas ante la inoperancia e indiferencia de las autoridades y el acoso del crimen organizado.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que todos los días está trabajando en atender este problema.

“Todos los días estamos trabajando con este propósito, no voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos. Antes no había apoyo ahora hay presupuesto suficiente, no hay límite para todo lo que se necesite, en estos casos, desde luego no es la generalidad, pero sí hay también quienes abusan de esta situación tan triste y lastimosa”, dijo.

El Gran Diario de México informa en su edición de hoy martes que en un ejercicio realzado se contaron 234 colectivos de buscadoras en México, una cifra que varía porque cada vez se suman más familias a esta tarea.















