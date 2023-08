8:27 Zoé Robledo dice que se encuentran en proceso de investigación sobre el contrato y funcionamiento de los elevadores ITRA, pues son los que más quejas tienen por fallas.

8:25 "Tenemos nosotros reportes que en materia de seguridad va bien Tlaxcala", dice López Obrador y destaca que la entidad ocupa el lugar 21 de 32.

8:23 Al ser señalada por tener en su gabinete a un funcionario cercano a Genaro García luna, el Presidente menciona que Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, es buena funcionaria y se ve reflejado en la baja incidencia delictiva en el estado.

8:21 Dijo que todo lo hizo por ganar votos, pero logrará todo lo contrario.

8:20 Reprocha que el gobernador de Texas, Greg Abbott, del partido republicano, haya implementado boyas y alambradas en el Río Bravo, porque es una violación a la soberanía de México.

8:18 Destaca que los mexicanos que vivían en Laredo, cuando se implementó la nueva línea fronteriza, querían seguir siendo mexicanos, por lo que cruzaron hacia México e instauraron Nuevo Laredo.

8:17 Hace referencia al corrido de Los Tigres del Norte que menciona que "Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó".

8:16 Explica la división entre el sur Estados Unidos y el norte de México.

8:13 Dice que en Texas hay personas con apellidos Garza, García, González y Rodríguez, porque muchos mexicanos han migrado a ese estado.

8:10 Destaca que Estados Unidos es una gran nación por la llegada de los migrantes.

8:02 Pide que proyecten un video sobre la Cooperación para la Promoción del Desarrollo en América Latina y el Caribe.

8:00 Informa que Estados Unidos está destinando recursos, "pero con una modalidad que nosotros respetuosamente les hemos comentado que no tiene buenos resultados, porque ellos le entregan los recursos a las llamadas organizaciones no gubernamentales y ese dinero no llega [...] lo que nosotros hacemos es distinto, porque le llega directamente el apoyo al productor, sin intermediarios".

7:58 Comenta que se buscará la forma para que las personas migrantes lleven a cabo sus trámites para entrar a Estados Unidos, pero "si ya se encariñaron con el país y quieren trabajar aquí y quieren quedarse aquí, van a tener esa posibilidad".

7:55 Destaca que antes los migrantes debían correr muchos riesgos para poder alcanzar el sueño americano, pero ahora cuentan con apoyo para lograr cruzar la frontera, sin arriesgar sus vidas.

7:50 Explica que hace dos sexenios se crearon instalaciones enormes para migrantes donde se gastó mucho dinero, pero no se ocuparon.

7:49 Señala que México tiene la posibilidad de ofrecer empleos para las personas migrantes y que se está creando un plan para otorgar visas de trabajo.

7:46 Ante la apertura de un nuevo espacio multiservicio en el sureste para migrantes, el Presidente refirió que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, visitará Chiapas esta semana para revisar opciones de trabajo y capacitación para personas que migran.

7:45 Habla sobre los trámites migratorios para que las personas no tengan qué arriesgar sus vidas para pasar a los Estados Unidos.

7:42 Dice que el fin de la democracia es lograr la felicidad del pueblo y él ya se puede ir a Palenque porque está muy contento con su logro de Transformación.

7:41 Señala que en la actualidad hay una auténtica democracia, que se ha logrado de manera pacífica.

7:37 Una vez más señala que el conservadurismo se ha mantenido durante varios sexenios, incluso después del movimiento revolucionario.

7:30 Refiere el texto del secretario de Educación en el sexenio de Adolfo López Mateos, Jaime Torres Bodet, sobre los libros de texto gratuitos.

Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

7:28 Expresa que antes los padres de familia eran quienes tenían que comprar los libros escolares.

7:26 Aclara que aún falta tiempo para que se presenten los planes de estudio.

7:25 "No hay ningún juicio de amparo que impide que lleguen los libros", menciona.

7:24 Sobre los libros de texto gratuitos, el presidente López Obrador dice que no hay ningún impedimento y que los libros llegarán para el nuevo ciclo escolar, el próximo 28 de agosto.

7:23 Señala que el cubrebocas reduce la probabilidad de propagación de cualquier virus; sin embargo, dice que no hay un llamado a usarlo masivamente.

7:21 Habla sobre un posible repunte por la temporada invernal, por lo que en octubre se implementará la campaña de vacunación contra influenza.

7:20 Explica que la población de hospitalizados por Covid-19 son personas que no tienen el esquema completo de vacunación contra el virus.

7:18 "Es importante no sobredimensionar [...] lo que ellos dicen, la situación está en calma, pero en las semanas recientes ha habido un incremento en el número de casos de Covid-19.

7:17 Hugo López-Gatell dice que el comunicado de la UNAM sobre las prevenciones ante el Covid-19, emitido el lunes, tiene el objetivo de cuidar a la comunidad universitaria.

7:09 Señala que 7 mil 947 médicos especialistas jubilados han sido recontratados.

7:08 Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informa sobre el programa IMSS-Bienestar.

7:06 Menciona que el espacio urbano se ha logrado recuperar para que las personas los ocupen haciendo actividades físicas.

7:04 El 66% de las personas que realizan ejercicio lo hacen en espacios abierto y no necesariamente en un gimnasio.

7:03 Señala que 7 de cada 10 personas hacen ejercicio por salud.

6:59 Menciona que el ejercicio es un punto fundamental para prevenir adicciones con las drogas.

6:58 El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informa sobre los factores de protección contra las drogas.

6:57 Inicia la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr