El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) por señalar que la economía de Argentina crecerá más que la de México.

"El FMI declaró que va a crecer más Argentina que México, cuando el FMI fue el causante del desastre económico de Argentina y ahora como si nada se sitúan como árbitros, jueces, que deciden sobre lo que va a suceder al futuro”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 18 de junio en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que hay buenas relaciones con el Banco Mundial y con el FMI, pero la política económica mexicana es autónoma basada en el modelo del “humanismo mexicano” con una “economía moral”.

Lee también UNAM toma distancia de análisis de reformas de AMLO de Instituto de Jurídicas; adelanta que convocará a otros foros

“Les agradecemos mucho sus recomendaciones, pero aquí se aplica a una agenda de acuerdo a la realidad de nuestro país. Porque ellos en su agenda, en el periodo neoliberal, no contemplaban el combate a la corrupción, combatir la pobreza, aumentar los salarios de los trabajadores, crear empleos, no”, mencionó.

“¿Qué es lo que estaba en la agenda? Las privatizaciones, que se despojara al pueblo de México bienes para trasladarlos a particulares, mantener congelados los salarios, el no permitir que crecieran las empresas públicas, por eso muchas gracias por todas las buenas intenciones… pero preferimos respetarnos y actuar con autonomía”, añadió.

Destacó que en el caso de la salud, los organismos financieros internacionales planteaban la privatización de los servicios médicos, el que se enfermara pagara y que el Estado incumpliera con su responsabilidad social.

Lee también Sheinbaum rechaza pedir “privilegio especial” para mantener licencia laboral en la UNAM

El presidente López Obrador aseguró que en su gobierno no se han aplicado esas recomendaciones y nos va bien porque crece la economía, los salarios, los empleos y hay bienestar.

“Y desde luego porque no se tiene un gobierno al servicio de una minoría, no se tiene un gobierno que auspicie la corrupción. No se tiene un gobierno con ostentaciones y derroche. En esencia, frente al proyecto neoliberal del FMI, con otro que se llama ´humanismo mexicano con economía moral´ y funciona mejor que el que impusieron durante 30 años y todavía quieren volver a reestablecerlos”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul