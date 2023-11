El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá este miércoles en Palacio Nacional con empresarios hoteleros para trabajar en conjunto para que se lleve a cabo el Tianguis Turístico de Acapulco en abril de 2024.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador detalló que el encuentro con los empresarios será a las 10:30 horas en el Salón Tesorería y se hablará sobre el funcionamiento de al menos 35 hoteles en Acapulco en marzo del próximo año.

“Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando, cuando menos, 35 hoteles para marzo o abril del año próximo. Vamos a tener esta reunión el día de mañana.

“Ellos nos van a ayudar para invitar a otra reunión pronto ya a un grupo más grande, todo con el compromiso de trabajar para que el Tianguis Turístico de Acapulco ya se pueda realizar en mejores condiciones. El Tianguis Turístico es a principios de abril, entonces queremos ver si a finales de este año, ya”, dijo.

Lee también “Vaya usted a Guerrero, lo queremos ver en Acapulco”, gritan damnificados a Félix Salgado Macedonio

¿Qué empresarios acudirán a Palacio Nacional?

El presidente López Obrador adelantó que los empresarios que estarán mañana en Palacio Nacional serán Carlos Slim, de Grupo Carso; Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Daniel Chávez, dueño de los hoteles Vidanta; Juan Antonio Hernández presidente del Consejo de Grupo Autofin México y Mundo Imperial; y Antonio Cosío Pando, del grupo hotelero Brisas.

“Se invitó creo que a cinco, a seis, porque la idea es que nos ayuden ellos. Sí como cinco o seis: viene Antonio Cosío, no sé si confirmó a los que se invitaron; Carlos Slim, Daniel Chávez, es Juan Antonio Hernández, Francisco Cervantes y a lo mejor otros.

“Cuando le hablé al dueño de Las Brisas, que va a estar, Antonio Cosío hijo, me dijo que ellos estaban pensando abrir el 75% de sus habitaciones en diciembre y que incluso me mandó también, digo, me mandó a decir que ya van a tener —y eso me dio mucho gusto también— resuelto lo de las viviendas de todos sus trabajadores. O sea, es una buena actitud de su parte”.

Destacó que Juan Antonio Hernández de los hoteles Mundo Imperial le garantizó al Mandatario federal que tendrá listos mil cuartos en marzo del próximo año.

Lee también Crimen organizado va por los damnificados de Acapulco, asegura Moreira





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr