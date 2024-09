Al decir que “es muy importante no permitir la corrupción”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó “sarpullido de algunos abogados transas” que buscan indemnizaciones para personas afectadas por construcciones de carreteras desde hace 20 años.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador mandó a decir que “se acomoden bien” porque no aceptará chantajes.

“Hay algunas tomas de carreteras, como una especie de fiebre, no, no es fiebre es como sarpullido de algunos abogados transas de que están acampanando, sonsacando a cierta gente, no a todos, campesinos, de que no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años y ahora tapan porque quieren que se les pague los que ya se les pagó, o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto que no se les pagó, o no quieren el avalúo del Indaabin, o quieren más.

“¿Entonces qué les mando decir? Pues que se acomoden bien ahí porque, lo que diga mi dedito (no). No vamos a aceptar chantajes de nadie, corrupción de nadie”, expresó López Obrador.

Aseguró que su administración que está por concluir atiende a todas las personas que exigen indemnización: “Nosotros somos pueblo, somos como ellos. La secretaria de Gobernación se hace cargo de atenderlos, y si tienen razón, va a haber justicia aunque la afectación se haya dado hace 20 años, o 30”.

Sobre el avalúo, dijo que no se puede pagar por “arriba” de los establecido.

Agregó que el gobierno federal no puede pagar algo si no está de por medio el avalúo. "Que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, en la época de Porfirio Díaz", dijo entre risas.