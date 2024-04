El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus opositores conservadores están desesperados porque “no les salen las cuentas” al inicio de las campañas electorales estatales.

“Lo que quiero es, para toda la gente, todo esto con el propósito de vacunar, hasta donde pueda ser efectiva la vacuna, por lo que viene, porque apenas están empezando las campañas estatales y a alguien no le están saliendo las cuentas y están desesperados”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 1 de abril en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador exhortó a los simpatizantes de su movimiento que no caigan en provocaciones.

Lee también: “¡Es la inquisición!”: AMLO acusa a magistrado del Tribunal Electoral de querer prohibir su libro “¡Gracias!”

“Están muy molestos. Y también, no hay que caer en provocaciones. Si vienen caminando y los ve uno, se hace uno a un lado y nada más, ni siquiera mencionar nada, no decir nada, sino al interior decir: siga usted su camino, pásele, pásele. Puede ser que hasta le digan: ‘¿Por qué me ves así?’. ‘Ofrezco disculpa, siga usted caminando’. Así, así, así.

“Y si hay que contestar, nada de insultos; argumentar, porque hay muchísima información. Como decía Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Argumentar”, expresó.

Lee también: Además de la violencia, AMLO acusa a opositores de usar incendios forestales para atacarlo