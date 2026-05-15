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El dirigente nacional del PRI, , se reunió con la lider opositora de Venezuela, , en Washington, Estados Unidos, a quien le reconoció su lucha contra la "narco-dictadura" de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Gracias, Maria Corina Machado, por esta amplia plática. México valora tu lucha y la firmeza con la que has defendido la democracia frente a los embates de la narcodictadura”.

En la reunión en Washington, Moreno dijo que "somos más los que creemos en la libertad. Vamos a mantenernos firmes y con carácter para defender la democracia todos los días".

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Foto: X @alitomorenoc
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Foto: X @alitomorenoc

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Después de la reunión, el líder priísta comentó que mientras el PAN presume a Isabel Díaz Ayuso y apuesta por una agenda ajena a la realidad de México, en el PRI se construyen relaciones con liderazgos que representan la defensa de la libertad y la resistencia democrática a nivel internacional.

Subrayó que Corina Machado se ha convertido en un símbolo mundial de la oposición frente al autoritarismo. “La política también tiene niveles”, apuntó.

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dft/bmc

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