El Senado, al turnar la iniciativa presidencial del plan B a comisiones, inició la ruta crítica para dictaminar la próxima semana, en donde los morenistas respaldaron el derecho de que la Presidenta opine en el proceso de revocación de mandato; el PAN pidió incluir a los gobernadores, y el PT refrendó su respaldo, pero aclaró que analizan los detalles.

Incluso, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina, dijo que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum será modificada. “Se le va a mover una coma, un punto y muchas palabras. No se puede convocar a que ella llame al voto, pero ella puede decir la importancia de lo que es el proceso, pero es muy diferente a que ella lo haga cuando tiene un nivel de popularidad tan importante”.

Saúl Monreal, senador morenista, comentó que no está considerado un parlamento abierto para el llamado plan B, ya que hay apoyo de los partidos aliados para ir juntos en esta reforma y defendió la habilitación del Ejecutivo federal para opinar sobre la revocación de mandato.

Jorge Romero, presidente del PAN, afirmó que si “quiere la Presidenta estar en las boletas en 2027, adelante, Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia, ni se va a quejar al respecto, al contrario”.

Añadió que “vamos a proponer también que si se puede revocar para la Presidencia de la República, se incluyan a los gobernadores, ¿cómo le caería eso a Morena?”.

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