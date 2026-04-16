La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, recibió al jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en México, Francisco André, con quien dialogó, entre otros temas, del Acuerdo Global Modernizado, que busca fortalecer la relación bilateral principalmente en el ámbito comercial.

Además, dialogaron sobre la próxima celebración de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat), de la que el Senado será sede.

En el encuentro, la senadora afirmó que la actualización del Acuerdo Global consiste en un paso importante que permitirá adecuar el marco jurídico, frente al nuevo contexto internacional marcado por las transformaciones geopolíticas y la reconfiguración de la integración regional.

Lee también Citlalli Hernández, de las "juventudes morenistas" al Senado; esta fue su trayectoria como secretaria de las Mujeres

“Esta Cámara seguirá con atención la próxima firma del Acuerdo y acompañará con responsabilidad el proceso correspondiente”, afirmó.

Celebró que el Acuerdo Global mantenga su carácter integral, y que su modernización no se limitará al comercio, sino que abarca mecanismos de desarrollo sostenible, protección ambiental y derechos laborales, que nos permitirán seguir el impulso al desarrollo con justicia social y prosperidad compartida.

Castillo destacó la gran dimensión económica de la relación entre México y la Unión Europea, que sólo en 2024, en el comercio de bienes superó los 82 mil millones de euros y la inversión europea acumulada en nuestro país alcanzó los 209 mil millones de euros.

Con esas cifras, agregó, la UE se coloca hoy como el tercer socio comercial de México, mientras que nuestro país ocupa el lugar 11 entre los socios comerciales del bloque europeo. “Esto demuestra la importancia de nuestro vínculo comercial, pero también nos sugiere que aún existe margen para profundizarlo y ampliar su potencial en beneficio mutuo”, dijo.

Lee también Ebrard reconoce que su hijo se hospedó 6 meses en la embajada de México en Reino Unido; niega uso indebido de recursos públicos

“México reafirma su compromiso con una política exterior basada en el respeto, el diálogo y la cooperación sin subordinación, y es en ese marco que valoramos profundamente la relación entre México y la Unión Europea”.

Por su parte, el jefe de la delegación de la Unión Europea en México detalló que “trabajamos para un firmar pronto el Acuerdo Global, porque permitirá quitar obstáculos, simplificar exportaciones, importaciones, quitar aranceles, así como el intercambio comercial entre las empresas europeas y las empresas mexicanas”.

“Agradeceremos muchísimo al Senado mexicano una ratificación rápida del Acuerdo, porque además sería una señal política de lo que le interesa a nuestras poblaciones y los beneficios que pueden tener por el Acuerdo”, expresó.

Lo importante, mencionó, es encontrar socios que tengan la misma visión de protección de la democracia, la libertad, el derecho a la autodeterminación. Por eso, puntualizó, hay una gran apuesta en esta relación bilateral, en la que además se busca alinear inversiones con el Plan México y direccionar las inversiones europeas a sectores importantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc