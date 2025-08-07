Después de que la activista indígena y defensora de derechos humanos Kenia Hernández cumplió cuatro años presa en octubre del año pasado, organizaciones civiles advirtieron grandes movilizaciones en el país, que incluyen la toma de carreteras, ante la falta de solución del caso.

Tras salir de una reunión de la Secretaría de Gobernación (Segob), el abogado Antonio Lara acusó que las autoridades que los recibieron fueron groseras, no tuvieron interés y "no tenían la capacidad de diálogo", además que faltaron representantes de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Comunicaciones.

"Estaremos generando una campaña de corte nacional (...) Que podrán ir desde manifestaciones muy concretas, muy en las plazas públicas, hasta acciones mucho más enérgicas como el cierre de carreteras, bloqueos, dependiendo de los acuerdos y las fuerzas en cada unos de los estados", dijo Lara.

Lee también José Luis Rodríguez, especialista en lo laboral, autonombrado allegado de AMLO y Sheinbaum... ahora en Seguridad

Indicó que para el 30 de agosto habrá una reunión de diversas organizaciones del país para definir acciones rumbo al 12 de octubre, porque no se están atendiendo las demandas de "los pueblos, organizaciones y la gente más vulnerable de este país".

Declaró el también defensor de derechos humanos que "es impostergable" que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atiendan el tema de la activista detenida: "Se tendrá que elevar el nivel de acción".

Agregó que se sugirió que para evitar problemas de gobernabilidad en distintos estados, se convoque a otras reuniones.

Lee también Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Joel clama por la libertad de su madre

Joel, el pequeño hijo de Kenia Hernández, lamentó que tras en el encuentro en Segob no se haya llegado a ningún acuerdo.

"No nos atendieron hoy, y más o menos como que me siento triste porque yo pensaba que hoy sí se iba a llegar a un acuerdo. Ya me había emocionado que iba a estar presente Caminos y Puentes Federales", dijo el menor ante la excusa que de funcionarios faltaron porque están de vacaciones.

Organizaciones advierten grandes movilizaciones y bloqueos ante caso de activista Kenia Hernández; "quiero que liberen a mi mamá", clama su hijo menor. Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

"Esperamos resultados para que ya pronto pueda salir mi mamá libre y esté con nosotros de vuelta, ya la necesita os mucho en verdad

"Han sido cuatro años de que está presa, ya casi cinco, por eso ya quiero que la liberen para que pueda estar con mi hermano y con nuestra familia " , expresó el pequeño Joel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr