El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, reconoció ingresos por 109 millones 566 mil 197 pesos en 2023, 2024 y lo que va de 2025, por lo que luego de deducciones ha pagado impuestos por 26 millones 314 mil 939 pesos con 16 centavos.

En conferencia, negó recibir un trato privilegiado o una tasa preferencial como contribuyente y aseguró que está al corriente en el pago de impuestos por salarios, servicios profesionales, arrendamientos, cuentas de ahorros y otros rubros por los que recibe ingresos, actividades en las que, insistió, no existe conflicto de interés.

El exgobernador de Tabasco tuvo que salir nuevamente a explicar sus millonarios ingresos entre 2023 y 2024, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo invitara a hacer las aclaraciones del caso.

Subrayó que el pago de sus impuestos en estos años en los que ha tenido ganancias multimillonarias fue de entre 33% y 35%, como corresponde a ese nivel de ingresos y atribuyó a la manipulación y el “manejo doloso” de la información que proporcionó a los medios de comunicación en la anterior rueda de prensa que sea señalado de supuestamente no cumplir con sus obligaciones fiscales.

“Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de un millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos, dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual”, aclaró.

Detalló que en 2023 tuvo ingresos por 26 millones 243 mil 612 pesos, por los que después de deducciones pagó impuestos por un total de 9 millones 179 mil 447 pesos, mientras que en 2024 ingresó 61 millones 569 mil 503 pesos, y pagó 6 millones 937 mil 384 pesos.

Reveló que en lo que va de 2025 ha tenido ingresos por actividad ganadera, arrendamientos y salario como senador de la República por 24 millones 924 mil 206 pesos y ha pagado hasta ahora por ese concepto 3 millones 448 mil 30 pesos.

Apuntó que no tuvo conflicto de interés en sus funciones como prestador de servicios profesionales mediante asesorías legales, y persona física con actividad empresarial en 2023 y 2024, porque esos ingresos corresponden a una etapa en la que ya no era secretario de Gobernación y aún no tomaba el cargo de senador.

“En ese tiempo yo ya no era ni aspirante a la candidatura presidencial. Ya había sido definida la candidatura presidencial y es en ejercicio de mi profesión. No es ningún conflicto de interés mientras yo no sea servidor público. En el momento en que volví a ser servidor público dejé otra vez de prestar mis asesorías legales”, respondió.

Dijo que la filtración de datos del SAT “no es fuego amigo. Yo sé de dónde provino la información y cuando lo considere políticamente oportuno lo daré a conocer”.