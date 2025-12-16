En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026, Girls United en México abogó por la inclusión de las niñas y mujeres mexicanas en el futbol, ante una exclusión histórica que las ha marcado en este deporte.

Andrea Ruiz, directora de Girls United en México, apuntó que la FIFA no sólo unirá a Canadá, Estados Unidos y México, sino que tiene el mandato de “ser el Mundial [de Futbol] más incluyente de todos los tiempos”.

“Estamos listos porque esta no es una lucha de niñas y mujeres, esta es una lucha de todas las personas que sabemos que el cambio es posible y necesario. Díganme si no es inspirador que a tan sólo ocho años de la creación de la Liga MX Femenil, futbolista es la segunda profesión que más desean las niñas en México”, comentó Andrea Ruiz, y destacó la inauguración del primer campo seguro y resiliente al cambio climático en Quintana Roo.

Ante los representantes de México, Estados Unidos y Canadá reunidos en la embajada canadiense, apuntó que 88% de las niñas que forman parte de los programas de Girls United nunca habían podido acceder a un programa deportivo: “Esto no sólo impide su crecimiento como deportistas, impide su crecimiento como personas. Por eso es vital que pongamos a las niñas al centro y al frente, y con acciones contundentes les digamos, ‘tú importas y tú perteneces aquí’”.

Llamó a empujar la inclusión y a que los programas lleguen a miles de niñas más en todo el mundo.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, destacó la organización del evento deportivo, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

“Organizar una copa mundial de futbol tiene que ver con muchísimos aspectos logísticos, de coordinación, de diálogo, de colaboración, y justamente hemos encontrado en nuestras contrapartes canadienses este mismo espíritu”, subrayó.

Insistió en que el gobierno de México busca un Mundial social para llegar a todo el país con distintas actividades.

Mark Johnson, jefe de misión adjunto de la Embajada de Estados Unidos en México, y Adam van Koeverden, secretario de Deporte y representante de Canadá ante la organización del mundial, reconocieron el trabajo conjunto de los tres países sede.

Cameron McKay, embajador de Canadá en México, dijo que esta justa mundialista es una oportunidad única para mostrar a Norteamérica: “Será una casa compartida”. Ironizó además que la final podría ser entre la Selección Mexicana contra la canadiense.