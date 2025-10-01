Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

A un año de haber llegado a la Presidencia de México, la presidenta se comprometió a seguir gobernando con honestidad, principios y con las causas del llamado

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció a quienes han sido parte de la autonombrada cuarta transformación y que, dijo, han luchado por la democracia, el bienestar de la ciudadanía y las libertades.

“Hay que cumplirle al pueblo de México, eso es lo importante. Nosotros nos comprometimos con 100 puntos, tenemos que cumplir los 100 puntos, y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas, y representando al proyecto que representamos”, dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal recordó el lema de su campaña: “Honestidad, amor al pueblo y resultados”.

“Lo más importante es mantener la convicción (...) La convicción es como el amor y eso es, lo que te jala, lo que te mueve, que no puedes fallar porque hay una convicción de servicio al pueblo por encima de todo”, añadió.

