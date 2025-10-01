A un año de haber llegado a la Presidencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a seguir gobernando con honestidad, principios y con las causas del llamado movimiento de transformación.

En su conferencia mañanera de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció a quienes han sido parte de la autonombrada cuarta transformación y que, dijo, han luchado por la democracia, el bienestar de la ciudadanía y las libertades.

“Hay que cumplirle al pueblo de México, eso es lo importante. Nosotros nos comprometimos con 100 puntos, tenemos que cumplir los 100 puntos, y además seguir gobernando con honestidad, con principios y con nuestras causas, y representando al proyecto que representamos”, dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal recordó el lema de su campaña: “Honestidad, amor al pueblo y resultados”.

“Lo más importante es mantener la convicción (...) La convicción es como el amor y eso es, lo que te jala, lo que te mueve, que no puedes fallar porque hay una convicción de servicio al pueblo por encima de todo”, añadió.

