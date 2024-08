En medio de la polémica por el reality show de Televisa “La Casa de los Famosos” en la que se han registrado narrativas de odio entre los concursantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que deben garantizarse las libertades y llamó a que no haya censura.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de agosto en Palacio Nacional, el presidente López Obrador declaró que “La Casa de los Famosos”, en la que participan personajes como Adrián Marcelo, Mario Bezares, Gala Montes, “Gomita”, Sabine Moussier y Arath de la Torre, entre otros, “a lo mejor ni rating tiene”.

“Yo he escuchado el programa, nunca lo he visto, no sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata, lo que puedo comentar es de que deben garantizarse las libertades, y si hay excesos, yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora, porque ya estamos en un momento, en tiempos en que la gente está muy consciente de lo que vale la pena ver o escuchar.

“Yo creo que más que una censura de una oficina o de un gobierno, son los ciudadanos. A lo mejor ni rating tiene”, declaró.

Lee también “¡Nada justifica las narrativas de odio!”, dice Conapred ante polémica en La Casa de los Famosos

También hizo referencia a que La Rosa de Guadalupe: “Sí tiene rating”.

Llamó también a una autolimitación de Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa porque “ni modo que estén permitiendo vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos”: “Pero eso depende de ellos, que no haya censura”.

“Que Gobernación no vaya a mandar un memorándum, una nota, ni siquiera de advertencia, nada, nada, nada, nada. No tocarlos, cero censura, nada de censura, no somos iguales”, agregó.

Lee también “Es una especie de venganza”: AMLO sobre el intento de detención de Javier Corral en CDMX