Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su escalonada entre corcholatas hacia la presidencia

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

50 niñas hicieron realidad su sueño de celebrar su fiesta de XV años.

Desde la mañana de este domingo, las quinceañeras acudieron a misa, ataviadas con tenis, vestidos, pelucas oncológicas, y maquilladas por los salones de belleza “Krasa Institute” e “Insta shop”.

Posteriormente, las festejadas dieron un recorrido por la capital del país abordo del turibus, gracias al apoyo de ADO Mobility.

La fiesta se desarrolla en el salón Atzin, ubicado en el Deportivo 18 de Marzo de la alcaldía .

50 niñas pacientes oncológicas festejan sus XV años este 24 de agosto de 2025. Foto: Especial
50 niñas pacientes oncológicas festejan sus XV años este 24 de agosto de 2025. Foto: Especial

La celebración, organizada por el diputado federal de Morena, Guillermo Rendón Gómez, reunió a compañeros de bancada, organizaciones civiles, comerciantes y empresas privadas, quienes donaron todo para realizar el festejo que fue completamente gratuito para las festejadas.

“Queremos regalarles un día mágico, lleno de amor y alegría. Vamos a honrar a 50 quinceañeras y a sus familias que han perdido fechas tan significativas por encontrarse en tratamiento contra esta enfermedad y que nos dan un mensaje de esperanza y perseverancia, ellas nos impulsan a seguir adelante sin rendirnos y por ello les organizamos de manera gratuita su fiesta de XV años”, declaró el diputado Rendón Gómez.

El legislador agradeció y reconoció el apoyo de las asociaciones civiles “Cáncer Warrios”, “Con el poder de hacer” y “Antes de partir”, así como al resto de los involucrados.

“Apoyar a jovencitas que han pasado por quimioterapias y hospitalizaciones, poder ponerse su vestido de quinceañera, bailar el vals y sentir que su sueño se hace realidad. Eso es lo que queremos lograr con este evento, que estoy seguro, es también una forma de sanar”, comentó Rendón Gómez.

Entre las madrinas y padrinos de este evento destaca la Fica events, Parrilla refacciones, la diputada Marisela Silva del PVEM, los diputados Sergio Mayer y Jaime López Vela de Morena, Mariana Mateos, Corporacion servitel, Insta shop extensiones, Rituals bodas simbolicas, Dingo, Theos, solural, Enrique Martinez y Samantha Sánchez.

En México, el es la segunda causa de muerte en niños.

"Esta enfermedad no se puede prevenir, pero sí enfrentar. Una detección oportuna, seguida por una atención temprana, incrementa las oportunidades de recuperación", concluyó el diputado Rendón.

