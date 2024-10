2 de octubre: Presencia militar no tenía otro objetivo más que la represión y la masacre, asegura titular de la UIF Pablo Gómez Álvarez señaló que la matanza fue ordenada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz

¿Quién más pudo haber ordenado algo como esto? Y si no hubiera habido la orden no hubiera habido presencia aquella tarde en Tlatelolco, ¿Qué objeto tenía que no fuera la represión y la masacre?”: Pablo Gómez. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL