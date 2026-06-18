Madrid.— El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ayer haberse comportado siempre “con decencia y con honradez”, tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, insistió en un comunicado el socialista Zapatero, primer exjefe de gobierno español en ser investigado por la justicia. El antiguo mandatario, que negó cualquier irregularidad ante el juez, abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11H00 GMT en el vehículo negro que lo había traído.

Más en concreto, Zapatero negó de plano que él lidera ninguna trama de influencias, y sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría para su amigo Julio Martínez, también investigado.

El juez José Luis Calama decidió no imponerle medidas cautelares, pese a estimar que “la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación”, informó la Audiencia Nacional en un comunicado. La fiscalía había solicitado la retirada del pasaporte.

Zapatero pidió “confianza” a la ciudadanía. “Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada”, explicó Zapatero en su comunicado. “Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso”, dijo.

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso Plus Ultra, que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de Covid-19.

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