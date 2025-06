Vuelo de Air India con destino a Londres se estrella en Ahmedabad, India; viajaban más de 240 personas

AHMEDABAD, India (AP) — Un avión de pasajeros de Air India con destino a Londres se estrelló el jueves con más de 240 personas a bordo en la ciudad noroccidental india de Ahmedabad, informó la aerolínea.

Imágenes en televisoras locales mostraban humo saliendo del lugar del choque en lo que parecía ser una zona poblada cerca del aeropuerto de Ahmedabad, una ciudad con una población de más de 5 millones de personas. Es la capital de Gujarat, el estado natal del primer ministro, Narendra Modi.

Bomberos rociaron con agua los restos humeantes del avión, que habría estado completamente cargado de combustible poco después del despegue, y un edificio de varios pisos adyacente. Cuerpos carbonizados yacían en el suelo.

“Las escenas que emergen de un avión con destino a Londres que transportaba a muchos ciudadanos británicos estrellándose en la ciudad india de Ahmedabad son devastadoras”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

Modi calificó el accidente como “desgarrador más allá de las palabras”.

“En esta hora triste, mis pensamientos están con todos los afectados”, dijo en una publicación en redes sociales.

La aerolínea dijo que el vuelo con destino al aeropuerto de Gatwick transportaba a 242 pasajeros y tripulantes. Air India detalló que se trataba de 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Faiz Ahmed Kidwai, director general de la dirección de aviación civil, dijo a The Associated Press que el vuelo AI 171 de Air India, un Boeing 787-8, se estrelló en una zona residencial llamada Meghani Nagar cinco minutos después de despegar a la 1:38 de la tarde, hora local. Dijo que había 244 personas a bordo, y en un primer momento no fue posible aclarar la discrepancia con las cifras de Air India.

Se estaban haciendo todos los esfuerzos para asegurar ayuda médica y apoyo de socorro en el sitio, publicó en X el ministro de Aviación Civil de India, Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

El 787 Dreamliner es un avión de fuselaje ancho y bimotor. Este es el primer accidente de un avión Boeing 787, según la base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

Boeing dijo que estaba al tanto de los reportes del accidente y que estaba "trabajando para recopilar más información".

La aeronave fue introducida en 2009 y más de 1.000 han sido entregadas a docenas de aerolíneas, según el sitio web flightradar24.

El presidente de Air India, Natarajan Chandrasekaran, dijo que por el momento "nuestra prioridad es apoyar a todas las personas afectadas y a sus familias".

Dijo en X que la aerolínea había establecido un centro de emergencia y un equipo de apoyo para las familias que buscan información sobre las personas que iban a bordo.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con las familias y seres queridos de todos los afectados por este devastador evento”, dijo.

La ministra del gabinete británico, Lucy Powell, dijo que el gobierno proporcionará "todo el apoyo que pueda" a los afectados por el accidente.

“Esta es una historia en desarrollo, y sin duda estará causando una gran cantidad de preocupación y angustia a las muchas, muchas familias y comunidades aquí y a aquellos que esperan la llegada de sus seres queridos”, dijo a los legisladores en la Cámara de los Comunes.

“Enviamos nuestra más profunda simpatía y pensamientos a todas esas familias, y el gobierno proporcionará todo el apoyo que pueda tanto a los que están en India como a los que están en este país”, agregó.

Reino Unido tiene lazos muy estrechos con India. En el país hay casi 1,9 millones de personas de ascendencia india, según el censo del Reino Unido de 2021.

El último gran accidente de un avión de pasajeros en India fue en 2020, cuando un Boeing-737 de Air India Express se salió de una pista en lo alto de una colina en el sur de India, matando a 21 personas.

El peor desastre aéreo en India fue el 12 de noviembre de 1996, cuando un vuelo de Saudi Arabian Airlines colisionó en el aire con un vuelo de Kazakhastan Airlines cerca de Charki Dadri en el estado de Haryana, matando a las 349 personas que iban a bordo de los dos aviones.

El accidente ocurrió días antes de la apertura del Salón Aeronáutico de París, una importante feria de aviación donde Boeing y su rival europeo Airbus exhibirán sus aeronaves y competirán por pedidos de aviones de clientes de aerolíneas.

Boeing ha estado en modo de recuperación durante más de seis años después de que el vuelo 610 de Lion Air, un Boeing 737 Max 8, se precipitara en el mar de Java frente a la costa de Indonesia minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo. Cinco meses después, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 Max 8, se estrelló después de despegar de Adís Abeba, Etiopía, matando a 157 pasajeros y tripulantes.

Las acciones de Boeing Co. cayeron casi un 9% antes de que comenzaran las operaciones en Estados Unidos.