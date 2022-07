"Vladimir Putin planea matar de hambre a gran parte del mundo”; historiador lanza teoría

“ Rusia planea matar de hambre a asiáticos y africanos para ganar su guerra en Europa”, expresó a través de su cuenta de Twitter el prestigioso historiador Timothy Snyder. El profesor de historia de la Universidad de Yale especializado en historia de Europa Central, Oriental y el Holocausto Nazi explicó los motivos que lo llevan a creer que se trata de una estrategia diseñada por Vladimir Putin para triunfar en la guerra. “Es un nuevo nivel de colonialismo y el último capítulo en la política del hambre”.

“Putin está preparando una hambruna mundial en desarrollo como próxima etapa de su guerra en Europa”, expresó el experto.

La advertencia del profesor estadounidense se da en el marco del bloqueo naval que Rusia sostiene sobre Ucrania , uno de los principales exportadores de alimentos del mundo, que se centra en la exportación de cereales, hecho que fue denunciado por el presidente ucraniano Volodimir Zelesnky en las últimas semanas.

“En tiempos normales, Ucrania es el exportador líder de productos alimenticios. Ahora, un bloqueo naval ruso evita que Ucrania exporte grano”.

“Si continúa el bloqueo ruso, decenas de millones de toneladas de alimentos se pudrirán en los silos y decenas de millones de personas en África y Asia morirán de hambre”.

Snyder dice que el plan de Putin es tan horroroso que cuesta creerlo. “Tendemos a olvidar lo central que es la comida en la política. Algunos ejemplos históricos pueden ayudar”.

La idea de que el control del grano ucraniano puede cambiar el mundo no es nueva, insistió. “Tanto Stalin como Hitler deseaban hacerlo”.

Para Stalin, indicó, “la tierra negra de Ucrania debía ser explotada para construir una economía industrial para la URSS. De hecho, la agricultura colectivizada mató a unos cuatro millones de ucranianos”. Stalin culpó a los propios ucranianos de la situación.

Los nazis, añadió, “tenían ideas similares. Les gustó la idea de controlar la agricultura ucraniana.

Este era, de hecho, el objetivo central de la guerra de Hitler”, dijo. El experto en el Holocausto, agrega que “Hitler quería redirigir el grano ucraniano de la Unión Soviética a Alemania con la esperanza de matar de hambre a millones de ciudadanos soviéticos”.

Snyder cree que el nuevo plan de Putin se basa y fue trazado para trabajar en tres niveles: por un lado, destruir el Estado ucraniano cortando sus exportaciones; por el otro, “generar refugiados del norte de África y Medio Oriente, áreas usualmente alimentadas por Ucrania. Esto generaría inestabilidad en la Unión Europea”. Y, finalmente, esperar que la hambruna mundial con muertes masivas le permita ganar su propaganda antiOccidente.

“Se necesita una muerte masiva real como telón de fondo para un concurso de propaganda”, explicó.

“Cuando empiecen los motines por la comida, y se extienda el hambre, la propaganda rusa culpará a Ucrania y pedirá que los avances territoriales rusos en Ucrania sean reconocidos y se levanten todas las sanciones en su contra”.

Cabe decir que el hilo de este historiador rápidamente se hizo viral, no sólo por su prestigio sino por lo radical de la idea que plantea.

Mira aquí la publicación completa:

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) July 2, 2022