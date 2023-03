El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha dado de que hablar a medios locales luego de que estrenara un nuevo sencillo, en colaboración con sus seguidores que participaron presuntamente en el asalto al Capitolio, momentos antes de dar su discurso de apertura en la Conferencia de Acción Política Conservador anual.

La canción titulada “Justice for All, #J6PC" (que en español se traduce justicia para todos), presenta una versión del himno nacional estadounidense “Star-Spangled Banner” cantada por J6 Prison Choir, e intercalada con Trump quien recita el juramento a la bandera.

El nuevo sencillo que se encuentra en YouTube y Spotify tiene una duración de 2 minutos con 20 segundos, donde termina con el coro de la prisión J6 cantando “¡EE.UU.! ¡EE.UU! ¡EE.UU!".

Canción ya cuenta con más de 100 mil vistas

La canción que salió el pasado jueves en la medianoche ya cuenta con más de 100 mil vistas, así como más de mil reacciones. Según Forbes, la canción fue "supuestamente producida por un importante artista que no fue identificado".

La publicación también señaló que las ganancias serán para beneficial a las familias de los encarcelados que participaron en los disturbios del pasado 6 de enero del 2021 y dejaron cinco muertos.

En le video se muestra un cartel donde aparece el titulo de la canción con un fondo de una celda de colores opacos donde se muestra rayones de los días que los presos pasan en prisión, además de una pequeña ventana con protecciones de metal que dal al exterior la vista de la bandera de los Estados Unidos.

Trump grabó el juramento de lealtad en Mar-a-Lago hace un par de semanas, específicamente para esta pista. Mientras que los presos fueron grabados por teléfono, según la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene quien agregó que cantan el himno todas las noches.

Every night at 9PM, J6 defendants sing the National Anthem at the DC Jail. And we were there tonight. pic.twitter.com/2uxGbkeqPq — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) November 5, 2021



Acusan a Trump por “táctica de desinformación”

Sin embargo, la respuesta obtenida por parte de los usuarios no ha sido del todo positiva ya que han catalogado este sencillo como una “táctica de desinformación”.

Tal es el caso de Barbara McQuade, una profesora de derecho de la Universidad de Michigan y exfiscal federal de Distrito quien acuso el tema de Trump de hacer un “Táctica de desinformación sacada directamente del libro de jugadas autoritario: envolver mentiras en patriotismo”.

Trump and convicted Jan 6 attackers have recorded a song called “Justice For All,” a mash-up of the pledge of allegiance and the national anthem. This is a disinformation tactic right out of the authoritarian playbook - wrap lies in patriotism. https://t.co/FmLcaDT5cG — Barb McQuade (@BarbMcQuade) March 3, 2023

Por su parte, el Director de investigación de Citasen, Roberto Maguire indicó “nunca me ha repugnado más la mera existencia de una canción que una cantada por un presidente que intentó dar un golpe de Estado y un literal "coro" de sublevados que intentaron ayudarlo”.

I have never been more repulsed by the mere existence of a song than one sung by a president who tried to do a coup and a literal "choir" of insurrectionists who tried to help himhttps://t.co/NHSyP6hRIB — Robert Maguire (@RobertMaguire_) March 3, 2023

