Un insólito caso se presentó en las costas de Maine, al norte de Estados Unidos, cuando un tiburón subió a un barco y asustó a los tripulantes. El animal fue medido posteriormente y se declaró que tenía una longitud de 2.1 metros.

El suceso ocurrió a finales de agosto de este año pero apenas se hizo viral esta semana. Uno de los pescadores grabó el momento exacto del salto del tiburón y lo publicó en sus redes sociales.

Los hombres se encontraban a bordo de una embarcación pesquera a 32 kilómetros de Estados Unidos. En estas aguas hay una alta presencia de tiburones, por lo que ya están acostumbrados a pescar estos animales para clasificarlos e investigarlos.

Sin embargo, no esperaban que uno de ellos se les abalanzara luego de morder el anzuelo. El tiburón saltó sobre la cubierta del bote y provocó el susto de todos, que inmediatamente salieron corriendo a refugiarse. El ataque del animal golpeó la cara de uno de los tripulantes y lo lanzó hacia el suelo.

Look out! A man on a fishing boat off Maine caught the unbelievable moment a cobalt blue mako shark jumped aboard. https://t.co/3fA9GVou6R pic.twitter.com/Ef5vS1KtCV

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) September 15, 2022