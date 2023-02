Beirut.- Los equipos de rescate han logrado sacar con vida a un joven que permaneció unas 26 horas sepultado bajo los escombros de un edificio de cinco plantas derrumbado a consecuencia del terremoto en la provincia de Idlib, el último bastión opositor en el noroeste de Siria.

Los Cascos Blancos, un grupo de rescatistas que operan en las áreas de Siria en manos de la oposición, informaron en su cuenta de Twitter que el sobreviviente, identificado como Ali, fue salvado este martes sobre las 6.00 hora local (3.00 GMT), más de un día después del seísmo principal.

El joven había quedado atrapado bajo los escombros del edificio de cinco plantas en el que residía en la aldea de Millis, y nada más que su cuerpo comenzó a emerger de entre las ruinas del edificio sin aparentes lesiones de gravedad, socorristas y vecinos estallaron en gritos de "Dios es grande".

Según se puede ver en un vídeo del rescate difundido por los Cascos Blancos, Ali enseguida comenzó a abrazar con fuerza a los efectivos que le sacaron y pudo salir por su propio pie hacia la ambulancia que le esperaba, aunque despacio y con ayuda de dos rescatistas.

Excavations of the bodies of the dead and injured from under the rubble of destroyed houses in the town of Qorqanya in the northern #Idlib countryside as a result of the #earthquake that struck NW #Syria at dawn today. pic.twitter.com/IrsDmWg2zw

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023