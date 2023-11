Madrid.- Las protestas contra una amnistía a independentistas catalanes para apoyar la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno español se trasladaron este jueves a la sede del Parlamento Europeo en Madrid.

Las concentraciones se repitieron por séptimo día consecutivo ante sedes del partido socialista PSOE en distintas partes de España y en esta ocasión también ante la del Parlamento Europeo en la capital de España.

Alrededor de un millar de personas se concentró ante la sede del Parlamento Europeo en el día en que firmaron el acuerdo para la investidura el PSOE y la formación independentista catalana Junts.

Los participantes en la concentración, con el lema "¡Europa! Detén la amnistía!", reclamaron al resto de Europa "que mire a España y ponga fin a los atropellos que se están cometiendo".

Algunos de los presentes portaban mensajes en los que, en inglés, se leía "SOS Europa", "Europa despierta", "España no puede respirar".

Tras la concentración, muchos de los participantes se trasladaron ante la sede central del PSOE en Madrid, ante la que cientos de personas, muchas con banderas de España, se concentraron frente a un fuerte dispositivo policial.

"Dictador, Pedro Sánchez", "no es un presidente, es un delincuente" o "Cataluña es España" fueron algunas de las consignas coreadas, entre carteles de "España no paga traidores, amnistía no", "Sánchez vete ya" o "Sánchez traidor".

La concentración se sucede cada anoche desde el fin de semana pasado ante la sede socialista, el pasado martes con incidentes en los que hubo seis detenidos y cerca de cuarenta heridos, la mayoría policías.

El apoyo de los independentistas catalanes es clave para que Sánchez pueda gobernar por cuatro años más, sin que aún esté fijada la fecha para votar sobre su investidura, aunque se espera que se celebre la próxima semana, y para la que cuenta también con el respaldo de otros grupos de izquierda y nacionalistas vascos y gallegos.

