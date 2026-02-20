Bangkok.- Ante los problemas para atrapar a un ladrón en serie que se les escapaba de las manos una y otra vez, la policía de Tailandia ideó un plan creativo: disfrazarse de bailarines.

Los agentes se infiltraron con un traje tradicional de intérpretes de la danza del león para acercarse a su escurridiza presa.

Un video difundido por el departamento de policía de Bangkok mostró a los elementos ocultos bajo un traje de león rojo y dorado y bailando hacia el sospechoso el miércoles, mientras este deambulaba por una feria del Año Nuevo Lunar en un templo de Nonthaburi, una provincia vecina de Bangkok.

Instantes después, el policía que sostenía la cabeza de papel maché del león se abalanzó sobre el sospechoso y lo inmovilizó rápidamente en el piso.

Según la policía, el sospechoso, identificado como un hombre de 33 años, está acusado de entrar en la casa de un comandante de la policía local de Bangkok en tres ocasiones a principios de mes y de robarse objetos valorados en unos dos millones de bahts (64 mil dólares).

En un comunicado, la policía tailandesa explicó que había intentado detener al hombre en varias ocasiones, pero que el sospechoso detectaba con rapidez a los agentes y se daba a la fuga.

Más tarde lo identificaron al rastrear la venta de amuletos robados y supieron que visitaba con frecuencia templos en Nonthaburi.

🇹🇭 | En Tailandia, agentes de policía se disfrazaron de un grupo de danza del león para atrapar a un ladrón buscado.

Aunque el Año Nuevo Lunar no es un feriado oficial en Tailandia, las celebraciones son habituales y la danza del león suele formar parte de ellas, lo que proporcionó la cobertura perfecta para el operativo.

Las autoridades indicaron que el sospechoso confesó los robos y explicó que robaba para comprar drogas y apostar, y agregaron que tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y robo.

