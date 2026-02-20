Más Información

Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras revés de Corte Suprema; "tenemos excelentes alternativas", afirma

FGR, sin investigación abierta contra Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; permanece asilada en Reino Unido

SRE pide información de familias mexicanas detenidas por el ICE en centro de Texas; prioriza casos de menores

José Ángel Gurría Treviño, el exfuncionario con pensión dorada; su paso por Nafin, Hacienda y la OCDE

¡Shakira llega al Zócalo!: confirma show en el corazón de la capital

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Mundial 2026: ¿Habrá alerta sanitaria por sarampión en México durante la Copa del Mundo?; esto dice Sheinbaum

Sheinbaum reacciona a rechazo de la SCJN sobre amparo de Elba Esther Gordillo por pago de ISR; "es resolución de la Corte"

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial; CURP es la "fuente única de identidad"

Brugada asegura que concierto de Shakira no tiene costo para el Gobierno de la CDMX; "aquí en México la queremos mucho", dice

Balacera en autolavado deja tres hombres muertos en Apaseo el Alto, Guanajuato; realizan operativo para localizar a los responsables

Bangkok.- Ante los problemas para atrapar a un ladrón en serie que se les escapaba de las manos una y otra vez, la policía de ideó un plan creativo: disfrazarse de bailarines.

Los agentes se infiltraron con un traje tradicional de intérpretes de la danza del león para acercarse a su escurridiza presa.

Un video difundido por el departamento de policía de Bangkok mostró a los elementos ocultos bajo un traje de león rojo y dorado y bailando hacia el sospechoso el miércoles, mientras este deambulaba por una feria del Año Nuevo Lunar en un templo de Nonthaburi, una provincia vecina de Bangkok.

Instantes después, el policía que sostenía la cabeza de papel maché del león se abalanzó sobre el sospechoso y lo inmovilizó rápidamente en el piso.

Según la policía, el sospechoso, identificado como un hombre de 33 años, está acusado de entrar en la casa de un comandante de la policía local de Bangkok en tres ocasiones a principios de mes y de robarse objetos valorados en unos dos millones de bahts (64 mil dólares).

En un comunicado, la policía tailandesa explicó que había intentado detener al hombre en varias ocasiones, pero que el sospechoso detectaba con rapidez a los agentes y se daba a la fuga.

Más tarde lo identificaron al rastrear la venta de amuletos robados y supieron que visitaba con frecuencia templos en Nonthaburi.

Policía captura a ladrón durante danza del león en Tailandia

Aunque el Año Nuevo Lunar no es un feriado oficial en Tailandia, las celebraciones son habituales y la danza del león suele formar parte de ellas, lo que proporcionó la cobertura perfecta para el operativo.

Las autoridades indicaron que el sospechoso confesó los robos y explicó que robaba para comprar drogas y apostar, y agregaron que tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y robo.

