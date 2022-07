VIDEO. Olas gigantescas interrumpen casamiento y destruyen barrios costeros en Hawaii

Honolulu.- Olas gigantes provocadas por los remanentes del huracán Darby azotaron a las zonas costeras al sur de la Isla Grande de Hawaii durante el fin de semana llevándose todo a su paso, lo que provocó la destrucción de cientos de casas, comercios y rutas por un oleaje calificado por el Servicio Meteorológico Nacional como “histórico”.

Varios parques de las playas estatales ubicadas a lo largo de las costas sureñas de Hawaii llevan ya dos días cerrados para evitar mayores consecuencias frente al mayor oleaje en más de una década, con olas de entre 4 y 6 metros, indicó el Departamento de Tierras y Recursos Naturales de Hawaii, que advirtió sobre los efectos de las “grandes olas e impactos costeros” que comenzaron el sábado y adquirieron mayor intensidad el domingo.

“Se espera que el agua del océano ocasionalmente barra partes de las playas por olas rompientes y corrientes marinas muy fuertes”, alertó el sábado la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawaii (EMA).

El distrito de Keauhou fue uno de los que se llevó la peor parte, según medios locales, que informaron sobre enormes cascadas de agua precipitándose sobre los tejados de los edificios y casas aledaños a la costa el domingo, y alertaron sobre varias viviendas que habrían sufrido daños severos.

“La corriente y las olas se hicieron muy grandes alrededor de las 4 o las 5 de la tarde y no se calmaron hasta las 10.45 de la noche”, dijo a Hawaii News Now la residente de uno de estos barrios, Isabella Sloan.

“Mi condominio fue golpeado la primera vez y se inundó todo. Los condominios cercanos al mío quedaron completamente destruidos y dañados. Afortunadamente, todo el mundo está a salvo”, agregó Sloan.

Unreal footage of waves crashing OVER the Keauhou Kona Surf & Racquet club. Details on what happened there, tonight on our KITV news at 5 and 10pm. @kitv4

Los servicios de Defensa Civil abrieron una línea telefónica para quienes hayan sufrido daños graves tras el impacto de las fuertes corrientes. De acuerdo a lo reportado por el Servicio Nacional Meteorológico de Honolulu, los intensos vientos se mantendrán “en el lado más seco [de la isla] mientras se debilitan gradualmente a lo largo de la semana”.

Una de las mayores preocupaciones fueron los surfistas y los nadadores. Socorristas realizaron al menos 319 rescates en las costas de Oahu y unas 7 mil 500 acciones preventivas, según Ocean Safety.

Impactantes videos que capturaron distintos momentos en los que las monstruosas olas golpeaban las costas de la isla se volvieron virales en las redes sociales. Uno de ellos ocurrió en la recepción de un casamiento que estaba por empezar, que fue interrumpido momentáneamente cuando una gigantesca ola que superó un muro e impactó el lugar.

If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy

— Kaniela Ing (@KanielaIng) July 18, 2022