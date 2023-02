Nueva Delhi.- Un leopardo se coló en un tribunal de una localidad colindante con Nueva Delhi, en el norte de la India, dejando al menos cinco heridos y causando una fuerte conmoción entre abogados y asistentes a la corte, hasta que fue sedado por oficiales del departamento forestal.

"Un leopardo entró en el recinto del tribunal hacia las cuatro de la tarde e hirió a al menos a cinco personas", dijo a EFE el comisario adjunto de Ghaziabad, Dinesh Kumar.

Según la fuente, el animal atacó a varias personas antes de que los agentes fuesen alertados y llegasen a la zona, tras lo que consiguieron arrinconar al leopardo bajo un tramo de escaleras.

"Trajimos redes de nylon y conseguimos arrinconarlo, tras lo que llamamos al departamento forestal", explicó Kumar.



#WATCH | District administration and forest officials successfully rescued the #leopard that entered #Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh, earlier today

Los guardas forestales no consiguieron inicialmente atrapar al leopardo, por lo que las autoridades se vieron obligadas a llamar a otro equipo de la ciudad cercana de Meerut, cuyos integrantes, armados con dardos tranquilizantes, consiguieron reducir al animal.

La televisión delhí NDTV emitió vídeos del incidente, tomados por asistentes al tribunal tras la relativa seguridad de unas rejas de metal y que muestran al leopardo gruñiendo hacia la cámara.

No existe un censo actualizado de leopardos en la India, ya que los datos oficiales de 2018 se limitan a señalar la presencia de unos 12 mil ejemplares en reservas forestales de un puñado de estados, aunque la Fundación para la Vida Salvaje en la India (WTI) calcula que hay unos 50 mil ejemplares.

Los ataques de leopardos y tigres se producen en ocasiones en entornos urbanos, algo que según organizaciones ambientalistas se debe a la progresiva destrucción de los hábitats de estos animales y la urbanización de espacios antes naturales.



A leopard entered the Ghaziabad District Court premises in Uttar Pradesh on Wednesday afternoon, causing injures to several people.#UttarPradesh #Ghaziabad #News #NewsAlert #NewsUpdate #India #GhaziabadCourt #Leopard #LeopardAttack #WATCH #FIVideo #FIViral pic.twitter.com/PDvoYSEGDP

— First India (@thefirstindia) February 8, 2023