De rodillas y dando a entender que estaba muy arrepentido por lo que hizo, un ladrón le pidió perdón a una mujer a la que le había robado un celular. El singular caso se presentó en Lima, Perú, y fue registrado en un video grabado por el usuario de TikTok @cpradopepe, quien hace parte de la Policía Nacional de Perú (PNP).

En el material audiovisual se puede ver el momento cuando el delincuente, de rodillas, le implora perdón a su víctima tras ser detenido por las autoridades. “Señorita, disculpe, es la primera vez que lo hago. Amiguita, no seas malita, perdóname. Por favor, te lo pido”, clamó el hombre.

Según lo informado por Yahoo News, la víctima del robo es una joven que iba como pasajera en un bus. “Estaba sentada en el carro, en la Venezuela, estaba así, entretenida y ha bajado, me ha arrebatado el teléfono y se ha ido corriendo”, contó la mujer.

La joven pensó en no hacer nada para recuperar su Iphone 13, pero en el bus le dijeron que se bajara, que en la calle había un policía que podía perseguir al ladrón. “Yo me iba a ir de largo, pero el chico, el cobrador, me dijo: ‘bájate que está el policía y lo ha perseguido".

Luego de que la Policía capturó al ladrón, la mujer le dijo a las autoridades: “Este es mi celular, un iPhone 13, está sin el case (la carcasa), porque lo ha quitado, pero este es el mío”, dijo la mujer, según el medio mencionado.

La Policía le solicitó el celular a la joven para reportar el caso ante una comisaría. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en Perú se registran, en promedio, 4 mil 581 robos de móviles por día.

El caso recordó a uno ocurrido en Guatemala en marzo de 2022, cuando una madre denunció que le mataron a su hijo que "sólo salió a robar". El hombre, junto con otra persona, se subieron a asaltar un autobús, pero uno de los pasajeros iba armado y disparó contra el ladrón, identificado como "El Tortolita". El otro asaltante logró bajarse del autobús, pero se lastimó la pierna y fue detenida.

Al enterarse de que su hijo estaba muerto, su madre dijo: "Mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron”. Añadió que "El Tortolita”, “no le hacía daño a nadie”, “no le disparaba a nadie, sólo los asaltaba”. Sus declaraciones se volvieron virales.

