Rehoboth Beach, Delaware.- El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se cayó cuando iba en su bicicleta al final de un paseo el sábado en el parque estatal Cape Henlopen cerca de su casa en la playa en Delaware, pero dijo que no resultó herido.

“Estoy bien”, dijo a los periodistas después de que los agentes del Servicio Secreto de EU lo ayudaran rápidamente a levantarse.



Here’s footage I took of President @JoeBiden falling over on his bike this morning in Rehoboth. pic.twitter.com/hCt1af0pFU

— Nikki Schwab (@NikkiSchwab) June 18, 2022