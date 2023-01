En la temporada navideña, las personas se sienten más inclinadas a realizar actos de bondad. Es lo que le sucedió al tiktoker Rory McCarthy, un hombre de 53 años dedicado a la fumigación, que vive en Maryland, Estados Unidos.

“Solo quería poner algo en marcha y el señor hizo el resto”, le dijo McCarthy a la cadena FOX. El exterminador se refiere a que él se sentía inspirado a hacer una buena acción y a que encontró en Butch Marion el perfecto motivo para ponerla en marcha.

Butch Marion es un hombre de 82 años que trabaja en turnos de nueve horas en el supermercado Walmart. Es veterano de la Marina, padre y abuelo. “Fui a Walmart. Conseguí algunas baterías. Luego, boom, me encontré con Butch”, contó McCarthy.

Marion tiene una historia terrible: tenía un trabajo en General Motors, pero se retiró para poder ayudar a cuidar a un familiar de su exesposa. Después de su fallecimiento, Marion contó que se hizo cargo de su expareja, que también murió. Así, a pesar de su avanzada edad, tuvo que volver a trabajar para poder mantenerse.