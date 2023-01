La policía de Lancashire está "investigando" a Rishi Sunak después de que fue filmado sin usar el cinturón de seguridad mientras viajaba como pasajero en un automóvil en movimiento.

El primer ministro se disculpó por el incidente y dijo que fue un "error de juicio" quitarse el cinturón de seguridad para filmar un clip en las redes sociales.

No usar el cinturón de seguridad conlleva una multa máxima de 500 libras.

Sunak "acepta totalmente que esto fue un error y se disculpa", dijo su portavoz a los periodistas.

El portavoz agregó que el primer ministro "cree que todos deberían usar el cinturón de seguridad".

La BBC tiene entendido que el primer ministro estaba en Lancashire cuando se filmó el video, durante un viaje por el norte de Inglaterra.

El video, para promover la última ronda de gasto de "nivelación" del gobierno, se publicó anteriormente en la cuenta de Instagram de Sunak.

En el clip, que dura alrededor de un minuto, se puede ver al Sr. Sunak dirigiéndose a la cámara mientras el automóvil avanza, con motocicletas policiales apareciendo brevemente en el fondo.

Los pasajeros que no usen el cinturón de seguridad cuando haya uno disponible, a menos que estén cubiertos por una exención válida, pueden recibir una multa de 100 libras en el acto. La multa puede aumentar a 500 libras si el caso llega a los tribunales.



