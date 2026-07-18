Una periodista de la televisión estadounidense se convirtió en protagonista de un video viral después de mantener la calma durante una transmisión en vivo, pese a que una enorme cucaracha voladora se posó sobre su cuello y comenzó a recorrer su cuerpo en plena salida al aire.

Rachel Menitoff, cronista de la señal KTLA de Los Ángeles, informaba el miércoles por la noche desde Sherman Oaks, California, sobre las condiciones peligrosas provocadas por una ola de calor extremo cuando el insecto irrumpió inesperadamente en escena.

Las imágenes muestran el momento en que la cucaracha cae sobre la parte posterior de su cuello, avanza por su ropa y luego se posa sobre el micrófono que sostenía la periodista. Finalmente, el insecto vuelve a levantar vuelo y desaparece de escena.

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Aunque Menitoff evidentemente percibió lo que estaba ocurriendo, continuó con el informe sin interrumpirse, sin gritar y sin advertir a la audiencia sobre la inesperada visitante. Mantuvo el tono profesional hasta el final de la transmisión y solo reaccionó cuando le dieron el pase.

En ese momento, comenzó a sacudirse los hombros y a revisar su ropa desesperadamente para asegurarse de que la cucaracha ya no estuviera sobre ella. Desde fuera de cámara, uno de sus compañeros se rio y le preguntó sorprendido: “¿Cómo hiciste para no moverte?”.

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Cucaracha intentó “robar protagonismo”, bromea reportera

La propia periodista compartió luego el video en Instagram y se tomó el episodio con humor. “Sí, es una cucaracha voladora”, escribió sobre las imágenes. En la descripción de la publicación bromeó con que el insecto había intentado “robarle el protagonismo”.

La señal KTLA también difundió el fragmento en X y destacó la reacción de la cronista. “Aterrizaje sorpresa”, escribió el canal. “Un insecto se coló en la transmisión en vivo de Rachel Menitoff anoche y tenemos que elogiar su profesionalismo. ¿Quién más podría mantener tanta calma?”.

El video acumuló rápidamente comentarios de colegas y espectadores, muchos de ellos incrédulos ante la capacidad de la periodista para terminar el informe sin perder la compostura.

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“Eso es aterrador”, señaló el conductor de KTLA Eric Spillman al ver las imágenes.

“No entiendo cómo no entró en pánico estando frente a cámara”, escribió un usuario. Otro fue todavía más gráfico: “Yo habría gritado, insultado, vomitado, prendido fuego todo y salido corriendo mientras lloraba. Mis respetos para esta mujer”.

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SURPRISE LANDING

An insect crashed @KTLA reporter @RachelMenitoff's live shot last night, and we must praise her professionalism. Who else could remain this cool!? pic.twitter.com/a0naM2zxq9 — KTLA 5 Morning News (@KTLAMorningNews) July 15, 2026

Un periodista de Axios resumió la admiración general con una frase breve: “Denle un ascenso”.

Menitoff agradeció los elogios, aunque reconoció que mantener la serenidad fue mucho más difícil de lo que parecía. “Créanme, no fue nada fácil conservar la calma”, escribió después en una historia de Instagram.

Los animales y los insectos que interrumpen transmisiones en vivo constituyen casi un género propio dentro del periodismo televisivo. En 2020, el corresponsal de CNN Joe Johns tuvo que ahuyentar a un mapache en los jardines de la Casa Blanca poco antes de salir al aire.

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Un año después, una periodista rusa perdió momentáneamente el micrófono cuando un perro se lo arrebató durante un informe meteorológico y salió corriendo con él. En Kenia, en 2022, un elefante bebé interrumpió cariñosamente el reporte de un cronista al acariciarlo con la trompa.

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