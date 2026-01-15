Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

La Habana. Frente a la fila de los pequeños féretros, cubiertos por banderas y acompañados por las fotografías de los , un par de hombres se abraza y llora desconsoladamente.

Miles de cubanos comenzaron desde la mañana de este jueves a despedir a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a que culminaron con la captura del presidente de ese país, .

Tras llegar alrededor de las 7:00 hora local (11:00 GMT) al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, las 32 cajas mortuorias culminaron, dos horas después de su arribo, un recorrido en vehículos militares hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

Lee también

En las calles, largas filas de habaneros siguieron, incluso bajo una fuerte lluvia, el trayecto con aplausos el ondeo de banderitas. Aunque la presencia mayoritaria era de cubanos uniformados con el tradicional verde olivo del Ejército isleño, sobre todo en las cercanías del Minfar.

Por momentos, el ambiente es más de coraje nacionalista y reivindicación política que de tristeza o luto.

Entre los pocos civiles está Juan Alexis Valdés: "Estados Unidos ha tirado todo por el piso. Lo que ha hecho (el presidente Donald Trump) es pisotear la dignidad humana. Pero, también, el ataque realmente lo que ha hecho es crear una efervescencia", cuenta a EFE.

El discurso de denuncia también lo hizo suyo el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien aseguró en el aeropuerto capitalino que "Cuba no claudica, aunque para defender la dignidad tenga que pagar un alto precio".

En la sede del Minfar, sin embargo, también había cierta incredulidad por la agresión estadounidense.

Rafael Gómez, otro de los civiles que destacaba entre la fila de militares, se sinceró con EFE: "Por mucho que te prepares, no estás listo para escuchar una noticia con estas características".

Lee también:

Una zona afectada por el ataque de Estados Unidos en La Guaira, Venezuela. Foto: Ronald Peña R / EFE
Una zona afectada por el ataque de Estados Unidos en La Guaira, Venezuela. Foto: Ronald Peña R / EFE

Marcha oficialista por cubanos caídos en Venezuela

Ésta es la primera de dos jornadas en las que el Ejecutivo de la isla se volcará de lleno en sus denuncias contra el operativo de Washington en Venezuela y la captura de Maduro, a la que ha calificado en distintas ocasiones como un "secuestro".

El viernes, el gobierno encabezará una manifestación en la Tribuna Antiimperialista, una plaza ubicada frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana y que el oficialismo cubano utiliza como sede para actos de reafirmación y denuncia.

Tras concentrarse en la tribuna se dará inicio a una "marcha del pueblo combativo", recuperando una iniciativa ideada en los años 80 por el entonces presidente cubano, Fidel Castro, y que se ha empleado en escasas ocasiones desde entonces.

La última marcha del pueblo combatiente tuvo lugar en diciembre de 2024, en respuesta a la victoria del presidente estadounidense, Donald Trump. Fue la primera en décadas.

El gobierno de la isla, aliado político del chavismo, ha endurecido su discurso contra Washington tras los ataques en Venezuela. En especial tras confirmar la muerte de 32 "combatientes" cubanos durante el operativo.

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Un informe de 2022 de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó, tras analizar "acuerdos escritos confidenciales" entre Caracas y La Habana, que esta colaboración se remontaba a 2006.

Trump advirtió el domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores", en referencia a Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite