La policía de Oklahoma City, en Oklahoma, está pidiendo ayuda al público después de que varios perros fueran deliberadamente arrojados a un estanque local, amarrados a un peso, para que se ahogaran.

La policía de la ciudad compartió un video de Crime Stoppers en las redes sociales el miércoles, pidiendo ayuda al público para resolver estos crímenes que tienen lugar en el Edwards Park de la ciudad, informó Newsweek. En el video, la sargento mayor Jennifer Wardlow dijo que la policía fue contactada recientemente sobre los incidentes y pidió ayuda a la División de Bienestar Animal de Oklahoma City.

“Es un caso terrible”, señaló Wardlow. “Ha habido perros que se han ahogado en Edwards Park .... El primer perro fue descubierto el 19 de enero. Los investigadores no están seguros en este momento cuándo fueron realmente arrojados allí, pero sabemos que fueron descubiertos en este último mes”.

Wardlow explicó que un perro ahogado adicional fue descubierto como la policía estaba haciendo el video, “elevando el número total de muertos de esta manera horrible a cuatro”.

Los perros fueron atados a un bloque de hormigón o a un ladrillo, algo pesado, para evitar que pudieran salir del estanque y murieran.

Absolutely infuriating.

Someone's been drowning dogs at Edwards Park & we're working w/@okcpets on this one. We could really use your help, tips can be submitted anonymously & a reward is offered. #A23-148004

— Oklahoma City Police (@OKCPD) March 1, 2023