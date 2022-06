VIDEO. Con el oso Paddington como invitado, Reina Isabel II finalmente muestra lo que hay en su bolso

La reina Isabel II reveló lo que hay dentro de su icónico bolso mientras tomaba el té con el Oso Paddington en un dulce videoclip por su Jubileo de Platino.

Decenas de miles de personas vieron las imágenes, antes de un gigantesco concierto en Londres en el tercer día de las celebraciones por sus 70 años en el trono.

El Oso Paddington le dijo a la reina que esperaba que ella estuviera "teniendo un jubileo encantador" antes de que la monarca le ofreciera un poco de té.

Cuando el oso le mostró a la monarca un sándwich que había escondido debajo de su sombrero, la reina abrió su bolso y bromeó: "Guardo el mío aquí, para más tarde".

Así se respondió al antiguo misterio de lo que hay en el icónico bolso de mano de la reina. El video se mantuvo en secreto durante varios meses, al igual que la participación de la reina con la estrella de James Bond, Daniel Craig , antes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El Oso Paddington también felicitó a su paciente y nueva amiga por sus destacados 70 años en el trono. Al comentar sobre su reinado, Paddington dijo: “Feliz jubileo, señora. Y gracias por todo". La reina Isabel respondió con modestia: "Eso es muy amable".

Belleza, ternura y humor

El té de la Reina con el oso Paddington, al son de Queen pic.twitter.com/2x7Cqw4PBP — Paz Zárate (@paz_zarateb) June 4, 2022

Golpeando con sus cucharas de plata las tazas de porcelana al ritmo de "We Will Rock You", la monarca y el célebre osito de animación dieron paso a los legendarios Queen, junto al cantante estadounidense Adam Lambert.

Mark Sidaway, productor ejecutivo de la Fiesta Platino de la BBC en el Palacio de BBC Studios Productions, dijo: "Nos sentimos emocionados y honrados cuando supimos que Su Majestad había aceptado presentar esta idea conmovedora pero alegre que se le había ocurrido al equipo, aunque fue un poco estresante asegurar que todo se combinara a la perfección con la presentación en vivo de Queen + Adam Lambert.

Unas 22 mil personas presenciaron el espectáculo en directo, entre ellos el príncipe Carlos, heredero al trono de 73 años, y su esposa Camila. El príncipe Guillermo, de 39 años, segundo en el orden sucesorio, estuvo acompañado por Catalina y sus hijos Jorge, de 8 años, y Carlota de 7.

Ovacionado, el joven y popular príncipe dio las gracias a su abuela por su defensa del medioambiente, mientras su padre recordaba que la reina, monarca más longeva en la historia británica, ha hecho "y sigue haciendo Historia".

El sábado fue también el primer cumpleaños de Lilibet, hija menor del príncipe Enrique y Meghan Markle, que viajaron desde California, donde viven desde que en 2020 se distanciaron de la monarquía británica.

Dejando a un lado la tensión causada cuando acusaron de racismo a un miembro de la monarquía que no nombraron, la pareja comió el jueves con la familia real, según la prensa. El sábado, sus miembros desearon un "muy feliz primer cumpleaños" a la pequeña en Twitter.

Las celebraciones del jubileo, que comenzaron el jueves con una gran marcha militar, terminarán el domingo con otro desfile, este más festivo, para escenificar con música y baile los 70 años de reinado de Isabel II. Y decenas de pícnics y comidas al aire libre si la lluvia prevista ese día no lo impide.

