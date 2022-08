Washington. Cuatro personas resultaron heridas de gravedad luego de que cayó un rayo en las inmediaciones de la Casa Blanca, indicaron los bomberos este jueves.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Distrito de Columbia informó que los cuatro individuos resultaron heridos en el Parque Lafayette, ubicado exactamente enfrente del complejo de la Casa Blanca.

Todos fueron trasladados a hospitales en estado crítico. Las víctimas fueron identificadas como dos hombres y dos mujeres, dijo el portavoz del departamento de bomberos Vito Maggiolo a The Daily Beast. Miembros de la Policía de Parques de Estados Unidos y del Servicio Secreto fueron testigos del golpe, según Maggiolo, y se apresuraron a realizar medidas de salvamento.

Breaking: ⁦ @dcfireems ⁩ says 4 patients in critical condition after lighting strike in Lafayette Park across from White House ⁦ @nbcwashington ⁩ pic.twitter.com/hql5GPtjst

Una porción del parque seguía cerrada el jueves por la noche y había rescatistas en el lugar.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves una advertencia de tormenta severa para el área entre las 18:30 p.m. y las 19:15 p.m. * Con información de AP

Our camera was rolling on the White House North Lawn tonight when lightning struck Lafayette Park nearby, injuring four. The thunder was so loud, @gabrielle_ake and I jumped up in fright. “That’s too close — we’re shutting down” advised photographer Ron Windham. pic.twitter.com/oTtU9VeQBw

— Nancy Cordes (@nancycordes) August 5, 2022