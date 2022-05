Buffalo, Nueva York.- Varias personas fueron baleadas el sábado por la tarde en un supermercado en Buffalo, Nueva York, dijo la policía, y agregó que el presunto tirador estaba bajo custodia.

Los detalles sobre la cantidad de personas baleadas en el Tops Friendly Market y sus condiciones no estuvieron disponibles de inmediato.

Los oficiales no respondieron de inmediato a los mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

La gobernadora Kathy Hochul tuiteó que estaba “supervisando de cerca el tiroteo en una tienda de comestibles en Buffalo”, su ciudad natal.



En los Estados Unidos, nueve personas resultaron heridas en un tiroteo en un supermercado, informan los medios de comunicación. El incidente ocurrió en Buffalo, Nueva York. Hay muertos, su número exacto aún no se ha revelado. https://t.co/EsEGVBXR3p pic.twitter.com/3Z3aKyZvFZ — Dani(@DaniilSuspended) May 14, 2022

Ella dijo que los funcionarios estatales han ofrecido ayuda a las autoridades locales.

BNO News detalló que según los informes iniciales, al menos nueve personas han recibido disparos, incluidas varias en la cabeza. Dos víctimas fueron declaradas muertas en el suelo afuera de la tienda y al menos una fue llevada a un hospital del área.

De acuerdo con el medio, el atacante transmitió en vivo su ataque y publicó un manifiesto extremista.

Los informes iniciales de un posible tiroteo masivo en la tienda comenzaron a circular en las redes sociales alrededor de las 2:30 p.m, mencionó NBC New York.

Lee también: Putin está gravemente enfermo de cáncer y quieren derrocarlo, afirma jefe de la inteligencia de Ucrania

cls