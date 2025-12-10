Más Información

Una avioneta de instrucción realizó un aterrizaje de emergencia sobre la autopista Interestatal 95 de y cayó sobre un vehículo que circulaba por la zona, lo que dejó a su conductora con heridas leves.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde, cerca del marcador de milla 201, en el condado de Brevard, y provocó el cierre temporal de varios carriles mientras trabajaban los equipos de emergencia, informaron medios locales.

La aeronave, un Beechcraft 55 perteneciente a la empresa Tailwinds Flying, había despegado minutos antes desde Merritt Island, una península que pertenece al mismo condado, como parte de un vuelo de entrenamiento.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto reportó una falla mientras sobrevolaba la autopista, lo que lo obligó a descender. A bordo viajaban el instructor y un alumno, ambos de 27 años.

Durante la maniobra, el avión impactó contra un Toyota Camry conducido por una mujer de 57 años oriunda de Melbourne, quien fue trasladada a un hospital cercano con lesiones menores.

Imágenes tomadas por automovilistas mostraban a la aeronave delante del vehículo, mientras bomberos y transeúntes asistían a la conductora y la ayudaban a salir por una de las puertas laterales del automóvil.

En uno de los videos registrados minutos después del impacto se escuchó a la mujer hablar de su auto, visiblemente nerviosa pero consciente, mientras los socorristas verificaban su estado.

La Policía de Florida informó que el aterrizaje ocurrió alrededor de las 17.45 (hora local), en sentido sur, al sur de la estatal 520. Un tramo de la I-95 fue cerrado para permitir la remoción del avión y del vehículo siniestrado y cerca de las 21 el tránsito quedó completamente restablecido.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrió una investigación para determinar las causas de la falla y si se debió a problemas mecánicos o situaciones vinculadas al mantenimiento de la aeronave.

Como parte del procedimiento, inspectores federales tomarán declaraciones del piloto, revisarán los registros técnicos del Beechcraft y analizarán los restos para reconstruir la secuencia del accidente.

El episodio se produjo menos de un mes después de otro aterrizaje de emergencia en el condado de Brevard.

El domingo pasado, un avión liviano descendió en el césped de la carretera estatal 407, entre la I-95 y la carretera estatal 528. En ese caso no hubo heridos y el piloto fue visto caminando alrededor de la aeronave mientras aguardaba a los servicios de emergencia. La investigación sobre ese hecho continúa abierta.

