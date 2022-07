Un cuestionado pastor de Brooklyn fue asaltado cuando estaba transmitiendo su sermón en vivo, el domingo pasado, y le robaron joyas por valor de más de un millón de dólares, informó la policía de Nueva York.

En un principio, se informó que el monto de lo robado era de unos 400 mil dólares, pero tras hacer una evaluación se determinó la cantidad final, informó NBC News.

El pastor Lamor Whitehead, predicador de Nueva York conocido por su estilo ostentoso y sus joyas llamativas, estaba dando su sermón en la iglesia Leaders of Tomorrow International Ministries, cuando entraron tres hombres armados, alrededor de las 11:15 de la mañana.

En la grabación del sermón, obtenido por medios como ABC7, se escucha a Whitehead decir: “Está bien, está bien”, mientras levanta las manos y se arroja al suelo. La pantalla alcanza a mostrar a uno de los asaltantes, enmascarado.

Bishop Lamor Miller-Whitehead robbed in $400K jewelry heist during live-streamed church service pic.twitter.com/Q19ZqxKSCK — Breakingtrendsnews (@Breakingtrends1) July 24, 2022

Los asaltantes “mostraron sus armas de fuego” y le exigieron al obispo, de 44 años, y su esposa, DosReis-Whitehead, de 38, que entregaran sus pertenencias, indicó la policía en un comunicado.

Tras el asalto, Whitehead subió una publicación en Instagram, en la que explicó: “Cuando los vi entrar al santuario con sus armas, les dije a todos que salieran, que solo salieran. No sabía si querían dispararle a la iglesia o si solo venían a robar”.

Al final, se declaró agradecido de que fuera esto último, pero dijo que "se llevaron todas las joyas de mi esposa y se llevaron todas mis joyas", incluido su anillo de bodas.



En otra publicación, Whitehead ofreció 50 mil dólares de recompensa por información que conduzca al arresto de los asaltantes, que huyeron de la iglesia a pie, se subieron a un Mercedes Benz blanco y se les vio dirigirse al este, según la versión policial.

Hasta el momento, los autores del asalto no han sido identificados ni detenidos por la policía. En una conversación con la cadena CBS News, Whitehead envió un mensaje a los ladrones, diciendo que reza por ellos, y pidiéndoles que se entreguen. También dijo que “todos los pastores deberían tener permiso para usar pistolas”.

Según le comentó al medio, Whitehead cree que los ladrones conocían muy bien quién era él y algunos miembros de su congregación, en parte debido a que los medios han mencionado anteriormente que él maneja un Rolls-Royce, un auto de alta gama, por lo que asumieron que tenía dinero.

El pastor, quien ha sido criticado por su ostentoso modo de vivir, fue noticia en mayo, cuando intentó ayudar a la policía con la detención de Andrew Abdullah, el hombre señalado de realizar el tiroteo dentro del servicio de metro de Nueva York. Sin embargo, su intervención no fue necesaria debido a que la policía logró la captura de Abdullah.

Frente a las críticas que ha recibido por sus lujos, Whitehead respondió en Instagram. “No se trata de que yo sea llamativo. Se trata de que yo compre lo que quiero comprar”, expresó. “Ustedes no me van a derribar con sus pensamientos infantiles. Me mantendré concentrado”.

agv